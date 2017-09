EK volleybal in 2019 deels in Nederland

Nederland is een van de organisatoren van het Europees kampioenschap volleybal voor mannen in 2019. De drie andere gastlanden zijn Frankrijk, België en Slovenië, besloot de Europese volleybalbond CEV vrijdag tijdens een vergadering in Krakau. Het is voor het eerst dat het EK volleybal in vier landen plaatsvindt, en het aantal deelnemende landen wordt uitgebreid naar 24.

De 24 landen worden onderverdeeld in vier groepen van zes. Elk organiserend land krijgt één van die vier poules toegewezen, en ook vindt overal een kwartfinale plaats. De halve finales zijn in Ljubljana en Parijs. Parijs is ook gastheer van de eindstrijd.

Nederland, dat vorige week bij het EK in Katowice in de groepsfase strandde, is als organisator direct voor het toernooi geplaatst. Het EK in 2019 is van 13 tot en met 29 september. De wedstrijden in Nederland zijn in Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam.

In 2005 waren Italië en Servië en Montenegro de eerste landen die samen een EK organiseerden. Later gebeurde dat nog door Oostenrijk en Tsjechië (2011), Denemarken en Polen (2013) en Bulgarije en Italië (2015).

Het EK volleybal voor mannen was twee keer eerder in Nederland, in 1985 en 1997. In 1997 won Oranje, dat een jaar eerder de beste was op de Olympische Spelen, de Europese titel.

,,Het co-hosten van het EK past volledig in onze strategie om internationale topevenementen naar Nederland te halen. Daarnaast maakt de organisatie van het EK deel uit van de visie om het Nederlandse mannenvolleybal naar een hoger plan te tillen”, zegt Bram Ronnes, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond Nevobo.