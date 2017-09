Persoonlijk record Krumins in Diamond League

Atlete Susan Krumins heeft tijdens de finale van de Diamond League in Brussel haar beste tijd ooit op de 5000 meter gelopen. De 31-jarige Nijmeegse finishte in 14.51.25. Daarmee scherpte ze haar persoonlijke record met ruim 2 seconden aan.

Krumins eindigde in België als negende. De hoofdprijs van 50.000 dollar plus een diamanten trofee ging naar Hellen Obiri. De Keniaanse wereldkampioene zegevierde in 14.25,88. Haar landgenote Caroline Kipkirui eindigde als tweede in 14.27,55, gevolgd door Senbere Teferi uit Ethiopië (14.32,03).

Krumins eindigde bij de WK vorige maand in Londen op deze afstand op de achtste plaats. Ze kwam in Engeland als vijfde binnen op de 10.000 meter.

Dafne Schippers liet afgelopen dinsdag weten dat ze in Brussel niet meer aan de start verschijnt. De 25-jarige topsprintster besloot haar seizoen vroegtijdig te beëindigen. ,,Ik moet nu luisteren naar mijn lichaam en rust nemen”, legde de Utrechtse atlete uit. Schippers bracht vrijdag met haar neefje een bezoekje aan de dierentuin, zo viel te zien op een foto op haar twitteraccount.

Schippers prolongeerde bij de WK vorige maand in Londen haar wereldtitel op de 200 meter. Ze behaalde brons op de 100 meter. Vorige week eindigde ze in Zürich op de DL-finale van de 200 meter als vierde. Winnares Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s zegevierde en deed dat vrijdag in Brussel ook op de 400 meter in een beste seizoenstijd van 49,46.

De Jamaicaan Yohan Blake won vrijdag de 100 meter. De wereldkampioen van 2011 sprintte in het Koning Boudewijnstadion naar 10,02. Vorige week won de Brit Chijindu Ujah in Zürich de DL-finale van de 100 meter in 9,97.