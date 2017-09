Cilic strandt op US Open in derde ronde

Rojer/Tecau naar tweede ronde in New York

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau hebben bij de US Open in New York de tweede ronde bereikt van het dubbelspel. Het Nederlands-Roemeense tennisduo rekende in drie sets af met Damir Dzumhur uit Bosnië-Herzegovina en Dusan Lajovic uit Servië. Het als twaalfde geplaatste koppel zegevierde na 2 uur en 21 minuten met 7-6 (5) 6-7 (4) 6-3.

