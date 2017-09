Rossi breekt kuitbeen en scheenbeen

Motorcoureur Valentino Rossi heeft zijn rechterbeen gebroken tijdens een training. Hij ligt in een ziekenhuis in Urbino. Zijn scheenbeen is gebroken, net als zijn kuitbeen. Hij gaat zo snel mogelijk onder het mes, aldus het Yamaha-team waar hij voor rijdt.

Door het ongeluk dat gebeurde in Italië op een onverharde weg, kan de 38-jarige coureur de titel waarschijnlijk vergeten. Momenteel staat hij vierde in het algemeen klassement van de MotoGP. De volgende race staat voor 10 september gepland.

Rossi werd negen keer wereldkampioen en aasde op zijn tiende titel.