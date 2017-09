Verkerk bereikt halve finale op WK judo

Marhinde Verkerk staat bij de wereldkampioenschappen judo in de halve finales. De Nederlandse was in de kwartfinale van de klasse tot 78 kilogram net wat sterker dan Assunta Galeone. Verkerk versloeg de Italiaanse in de extra tijd (golden score).

Eerder op vrijdag had Verkerk al afgerekend met de Kazachstaanse Albina Amangeldiyeva en de Poolse Beata Pacut. In de halve eindstrijd neemt de 31-jarige Verkerk, die in 2009 de wereldtitel won, het op tegen de Japanse Mami Umeki.

Verkerk bereikte vrijdag als enige Nederlandse de halve eindstrijd. Kim Polling, Guusje Steenhuis en Sanne van Dijke werden voortijdig uitgeschakeld.