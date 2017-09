Gemengde gevoelens bij Kelderman in Vuelta

Wilco Kelderman trad zaterdag de top drie binnen van het algemeen klassement in de Vuelta. Toch was de kopman van Team Sunweb, die Johan Esteban Chaves uit Colombia in de veertiende etappe van de derde plaats verdreef, niet alleen maar blij. Hij baalde van het vertrek van zijn belangrijke ploeggenoot Sam Oomen, die Spanje ziek verliet.

,,Halverwege de rit hoor je dat Sam is afgestapt en dan verlies je even de focus. Balen, als je zo’n belangrijk iemand kwijtraakt. Hij was een zekerheidje, iemand op wie ik steeds kon terugvallen. Bovendien is Sam een goede vent, die heb je graag in de ploeg”, aldus Kelderman, die desondanks goed mee kon tijdens de beklimming van de Sierra de La Pandera. ,,De jongens van de ploeg die er nog zijn, trekken me er doorheen. Johannes Fröhlinger zette me goed af aan de voet van de laatste klim en toen was het zaak gefocust en vooraan te blijven. Dat lukte prima.”