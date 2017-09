Haase/Middelkoop naar tweede ronde

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. Het Nederlandse koppel versloeg verrassend het als derde geplaatste duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut uit Frankrijk: 6-3 6-4.

Herbert en Mahut wonnen vorige maand samen nog de titel in Montreal en Cincinnati. Met name Mahut maakte echter vrijdag tegen Haase en Middelkoop geen frisse indruk. Hij verloor eerder op de dag in de derde ronde van het enkelspel in drie sets van de Spanjaard Pablo Carreno.