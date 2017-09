Judoka Korrel verliest halve finale

Judoka Michael Korrel is er net niet in geslaagd de finale van de WK in Boedapest te bereiken. In de klasse tot 100 kilogram verloor hij pas in de golden score, de extra tijd in het judo, van Aaron Wolf. De Japanner won met een waza-ari. Korrel kan nog maximaal brons winnen in de hoofdstad van Hongarije.

Korrel was bezig aan een sterk toernooi in Boedapest. Hij won met waza-ari van de Israëliër Peter Paltchik en noteerde zelfs drie waza-ari’s tegen de Kroaat Zlatko Kumric. In de kwartfinale moest de Belg Toma Nikiforov er met twee waza-ari’s aan geloven.