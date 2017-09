Majka wint bergrit Vuelta, Kelderman nu derde

Wilco Kelderman is zaterdag de top drie van het algemeen klassement in de Ronde van Spanje binnengekomen. De Nederlandse kopman van Team Sunweb eindigde in de veertiende etappe, een bergrit over 175 kilometer Écija naar Sierra de La Pandera, als zesde. De zege ging naar Rafal Majka. De Poolse wielrenner van BORA-hansgrohe kwam solo aan.

Kelderman gaf 31 seconden toe op de ritwinnaar. Datzelfde gold voor klassementsleider Chris Froome, die als vierde finishte.

In het klassement ging Kelderman, die voor aanvang van de etappe nog vierde was, Johan Esteban Chaves voorbij. De Colombiaan verloor zestien tellen.