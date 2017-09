Meesterknecht Oomen valt ziek uit

Wilco Kelderman is meesterknecht Sam Oomen kwijtgeraakt. De talentvolle renner van Team Sunweb is ziek afgestapt in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje.

Oomen was bezig aan zijn eerste grote ronde. De 22-jarige renner deed het meer dan uitstekend en stond zelfs dertiende in het algemeen klassement. Hij hielp Kelderman, die is opgerukt naar de vierde plaats op 2.17 minuten van rodetruidrager Chris Froome, waar hij kon.

Ploegleider Arthur van Dongen vertelde bij de start van de rit dat Oomen in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek was geworden. Hij had niet overgegeven, maar was er niet best aan toe. Na anderhalf uur koersen was duidelijk dat hij te ziek was om verder te fietsen.

De veertiende etappe is 175 kilometer lang en finisht boven op de Sierra de la Pandera.