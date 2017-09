Sjarapova: spelen in parkeergarage ook prima

De voorkeursbehandeling die de Russische tennisster Maria Sjarapova geniet in de de US Open, kan niet al haar concurrenten bekoren. De Deense Caroline Wozniacki uitte kritiek op de organisatie van het grandslamtoernooi in New York, die de van een dopingschorsing teruggekeerde Sjarapova al drie keer liet optreden op het centre court (Arthur Ashe Stadium).

De kritiek deert Sjarapova niet. ,,Ik maak het speelschema niet, maar als ik moet spelen in de parkeergarage, vind ik het ook prima. Dat maakt mij niets uit”, zei ze na haar zege in de derde ronde op de Amerikaanse Sofia Kenin (7-5 6-2).

De winnares van de US Open in 2006 keerde in april terug van haar dopingschorsing van vijftien maanden en speelt mee in New York dankzij een wildcard. Het Amerikaanse publiek heeft Sjarapova wel omarmd. Ze kon in haar partij tegen Kenin rekenen op luide aanmoedigingen en staande ovaties. De Russin treft in de vierde ronde de als zestiende geplaatste Anastasia Sevastova uit Letland.