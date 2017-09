Sjarapova keerde in april terug in het WTA-circuit na haar dopingschorsing van vijftien maanden.

Maria Sjarapova heeft in de derde ronde van de US Open in New York gewonnen van de Amerikaanse Sofia Kenin. Ze zegevierde in twee sets met 7-5 6-2.

