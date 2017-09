De 36-jarige Federer moet het in de achtste finales opnemen tegen Philipp Kohlschreiber. De Duitser versloeg in de derde ronde John Millman uit Australië: 7-5 6-2 6-4.

Na twee vijfsetters heeft Roger Federer in de derde ronde van de US Open een redelijk gemakkelijke overwinning geboekt op de Spaanse tennisser Feliciano Lopez. Na een uur en drie kwartier spelen won de Zwitser in drie sets: 6-3 6-3 7-5.

