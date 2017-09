Verstappen start ver van achteren in Italië

Max Verstappen moet zondag tijdens de Grand Prix van Italië van ver komen. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull begint op het circuit van Monza vanaf de veertiende plek. Dat is het gevolg van de ‘gridstraf’ die Verstappen kreeg voor het vernieuwen van belangrijke onderdelen van de motor in zijn Red Bull.

De kwalificatie op het natte circuit verliep zaterdag goed voor Verstappen. Alleen Lewis Hamilton was sneller dan de Limburger, die zich in Italië wil revancheren. Verstappen viel vorige week in zijn ‘thuisrace’ op het circuit van Spa-Francorchamps al na acht ronden uit door motorproblemen. Het was zijn zesde uitvalbeurt in twaalf races.

Hamilton gaat op het circuit van Monza op jacht naar de leiding in de WK-stand. Sebastian Vettel van Ferrari heeft nu nog zeven punten meer. De Duitser start zondag vanaf de zesde plek.