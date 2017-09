Kelderman raakt weer helper kwijt

Wilco Kelderman kan bij het verdedigen van zijn podiumplaats in de Ronde van Spanje niet langer rekenen op de steun van Lennard Kämna. Team Sunweb meldde woensdag voor de loodzware zeventiende etappe dat de jonge Duitser niet meer van start gaat. Hij heeft klachten aan de rechterknie.

De pas 20-jarige Kämna was een belangrijke helper en werd ook nog achtste dinsdag in de individuele tijdrit. Hij wordt uit voorzorg uit koers genomen om de knie rust te gunnen. Sunweb hoopt dat Kämna over anderhalve week aan het WK tijdrijden voor ploegen kan deelnemen.

,,Het is jammer, maar we willen niet dat de klachten verergeren”, zei ploegleider Marc Reef, die eerder de Fransman Warren Barguil wegens het aan zijn laars lappen van de teamorders naar huis moest sturen en de zieke Sam Oomen zag afhaken.