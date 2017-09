Wereldkampioen Van Aert kort crossseizoen in

De Belgische wereldkampioen veldrijden Wout van Aert gaat het komende crossseizoen minder wedstrijden rijden. Van Aert hoopt zo ook in het voorjaar op de weg een rol van betekenis te spelen. ,,Vorig jaar reed ik 42 crossen, dat zal nu tot ongeveer 30 worden ingekort”, zei de 22-jarige Belg in aanloop naar de seizoensstart, de Grote Prijs van Eeklo, waar hij de afgelopen twee jaar won.

In de zomer won Van Aert op de weg de GP Cerami en de Bruges Cycling Classic en eindigde hij op het podium in de Schaal Schels en Dwars door het Hageland. ,,Ik heb een goede zomer achter de rug, maar het is toch altijd uitkijken naar die eerste wedstrijd in het veld.”

In de regenboogtrui streeft de jonge coureur weer naar het allerhoogste in het veld. Hij rijdt in ieder geval alle wedstrijden voor het wereldbekerklassement en het WK. ,,Ik hoop ook goed uit de winter te komen en dan wil ik veel Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix rijden op de weg”, aldus de ambitieuze Van Aert.