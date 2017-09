Keys tegen Stephens in finale US Open

In de finale treft Keys een andere landgenote, Sloane Stephens. Die won eerder op de avond de andere halve finale tegen Venus Williams. Stephens had daar drie sets voor nodig: 6-1 0-6 7-5.

De Amerikaanse tennister Madison Keys staat in de finale van de US Open. In de halve finale rekende ze af met haar landgenote Coco Vandeweghe: 6-1 6-2.

article

829356

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennister Madison Keys staat in de finale van de US Open. In de halve finale rekende ze af met haar landgenote Coco Vandeweghe: 6-1 6-2.

https://nieuws.nl/sport/20170908/keys-tegen-stephens-in-finale-us-open/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/09/08074807/keys-tegen-stephens-in-finale-us-open.jpg

Sport