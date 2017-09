De Amerikaanse tennister Sloane Stephens heeft de finale van de US Open bereikt. In de halve finale versloeg ze haar landgenote Venus Williams in drie sets: 6-1 0-6 7-5.

