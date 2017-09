Kelderman verdedigt podiumplaats op Angliru

Wielrenner Wilco Kelderman moet nog één keer vol aan de bak om zijn podiumplaats in de Ronde van Spanje veilig te stellen. De 26-jarige kopman van Team Sunweb begint als nummer drie van het klassement aan de laatste bergrit, die eindigt op de top van de gevreesde Angliru. De finish ligt op 1560 meter hoogte, na een klim van zo’n 12,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 procent en een uitschieter van 18 procent.

De twintigste etappe van de Vuelta begint rond 14.00 uur in Corvera de Asturias en is ‘slechts’ 117,5 kilometer lang. Onderweg moeten de renners eerst twee bergen van de eerste categorie over. Het echte vuurwerk zal losbarsten op de Angliru.

Chris Froome koestert een ruime voorsprong van 1 minuut en 37 seconden op zijn eerste belager, de Italiaan Vincenzo Nibali. De Brit is na vier eindzeges in de Tour dicht bij zijn eerste overwinning in de Vuelta. Kelderman staat derde op 2.17. De Nederlander weet dat de Rus Ilnoer Zakarin slechts 12 seconden achter hem staat in het klassement. Kelderman heeft 1.17 voorsprong op Alberto Contador, de Spanjaard die bezig is aan zijn afscheidsronde. De Vuelta eindigt zondag met de traditionele ‘optocht’ naar Madrid.