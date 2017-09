Nadal verslaat Del Potro en staat in finale

Rafael Nadal is nog een stap verwijderd van zijn zestiende grandslamtitel. In de halve finale van de US Open rekende hij gemakkelijk af met Juan Martin del Potro: 4-6 6-0 6-3 6-2.

In de tweede set revancheerde Nadal zich, nadat hij de eerste set verloor van de Argentijn die het toernooi in 2009 op zijn naam schreef. De op stoom geraakte Spanjaard won in het Arthur Ashe Stadium in New York uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig.

Nadal moet het in de finale opnemen tegen de Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson. De als 28ste geplaatste Anderson won zijn partij van de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta. Het is voor hem zijn eerste grandslamfinale.