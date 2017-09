Turnsters komen niet aan WK-limieten

Niemand van de Nederlandse turnsters is er zaterdag op de tweede kwalificatiedag voor de WK in geslaagd aan de gestelde eisen te voldoen. Vorige week voldeed Eythora Thorsdottir bij de eerste mogelijkheid in Beekbergen al wel aan de meerkamplimiet, maar in Duiven bleek ook voor olympisch kampioene Sanne Wevers de limiet op balk te hoog. Bondscoach Gerben Wiersma maakt maandag bekend welke turnsters eind september naar het Canadese Montreal zullen afreizen.

Wevers kwam tot een score van 13,950. De limiet ligt op 14,100, maar het ligt voor de hand dat Wiersma haar aanwijst voor de WK. Haar zus Lieke kwam op balk tot een score van 13,500. Tisha Volleman was met twee goede sprongen dichtbij de limiet die op 14,350 ligt. Volleman kwam uit op 14,100 punten. Op vloer bleef ze met 13,100 vier tienden onder de gestelde eis, die niet allesbepalend is voor WK-deelname.

De meerkamp in Duiven werd gewonnen door de Britse Alice Kinsella: 51,550. Thorsdottir sloot haar rondgang af met een score van 49,350.