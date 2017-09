Van Moorsel hekelt vage verdachtmakingen

Leontien van Moorsel heeft nogmaals ontkend doping te hebben gebruikt in haar wielercarrière. De viervoudig olympisch kampioene distantieert zich van de beschuldigingen van voormalig wielerarts Peter Janssen in de Volkskrant van zaterdag.

,,Ik herken mij niet in hetgeen hij in het artikel schetst en het verbaast mij dat hij deze uitlatingen nu doet. De toekomst van de wielersport is in ieder geval niet gebaat bij deze vage verdachtmakingen. Ik ben dertien jaar geleden gestopt met mijn actieve wielercarrière, waarin er nooit enige twijfel is gerezen bij mijn medische testen”, laat de oud-wielrenster weten in een reactie.

Janssen zegt in de Volkskrant dat hij Van Moorsel aan epokuren heeft geholpen. De arts deed naar eigen zeggen voor hoe ze zich moest injecteren. ,,De publicatie heeft mij onaangenaam verrast. Te meer omdat ik met Peter Janssen periodiek een langdurige, prettige samenwerking heb gehad vanaf mijn achtste jaar totdat ik eind jaren negentig ging samenwerken met KNWU-arts Tjeerd de Vries.”

In de Volkskrant had Van Moorsel de beschuldigingen al ontkend. Ze zei dat ze bij Janssen kwam voor advies op het gebied van voeding en trainingsschema’s. ,,Ik ben dokter Janssen heel erg dankbaar. Hij heeft mij de motivatie gegeven, toen ik mijn comeback maakte, om weer in mezelf te gaan geloven”, meldde ze aan de krant.