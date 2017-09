Contador geniet van ereronde door Madrid

Alberto Contador genoot zondag met volle teugen van zijn laatste kilometers in de Vuelta. De Spaanse wielrenner kreeg in de slotetappe van het peloton de ruimte om als eerste ‘zijn’ Madrid binnen te rijden. Het werd een emotionele ereronde voor ‘El Pistolero’, die een dag eerder op de Angliru zijn laatste ronde had bekroond met een prachtige ritzege.

,,Mijn ploeggenoten hadden geregeld dat ik als eerste Madrid in mocht rijden, dat was een heel speciaal moment”, zei Contador. ,,Ik had vroeger drie dromen. De eerste was profrenner worden, de tweede de Tour de France te rijden en de derde om de Tour te winnen. Ik ben er nu achtergekomen dat ik nog een droom had: op deze manier afscheid nemen. Ik had het me niet mooier voor kunnen stellen. Ik kan alleen maar zeggen: iedereen bedankt. Het publiek, de andere renners, iedereen. Ik heb hier geen woorden voor.”

Contador mengde zich niet meer in de sprint, verloor een paar seconden en moest daardoor de vierde plaats in het klassement nog afstaan aan Wilco Kelderman. De tweevoudig winnaar van de Tour en drievoudig winnaar van de Vuelta maalde daar echter niet om.