De Belgische wielrenster Jolien D’Hoore heeft zondag de Madrid Challenge gewonnen, een koers uit de WorldTour-serie voor vrouwen. Op het circuit waar later op de dag de mannen hun laatste kilometers rijden in de Ronde van Spanje was de renster van Wiggle High5 de snelste in de massasprint. Ze hielde de Amerikaanse Coryn Rivera van Sunweb en de Française Roxane Fournier achter zich.

D’Hoore won de wedstrijd vorig jaar ook al.