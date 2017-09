Rojer meldt zich af voor Daviscup

Tennisser Jean-Julien Rojer, vrijdag met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau nog de glorieuze winnaar van het dubbelspel in de US Open, heeft zich afgemeld voor de ontmoeting in de Daviscup komende week tegen Tsjechië. De geboren Antilliaan heeft een knieblessure, aldus de tennisbond KNLTB. Captain Paul Haarhuis heeft Matwé Middelkoop opgeroepen als vervanger.

Het Nederlands team speelt van 15 tot en 17 september op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag een play-off voor de Wereldgroep. De winnaar van het duel mag in 2018 uitkomen in de hoogste divisie van het landentoernooi.

Rojer (36) heeft al enkele weken last van zijn knie. Na zijn gewonnen finale in het dubbelspel op Flushing Meadows liet de tennisster een MRI-scan maken en daaruit bleek dat er in zijn knie te veel vocht zit en een cyste aanwezig is Hij kan daardoor onmogelijk spelen, aldus de KNLTB.

Haarhuis acht Middelkoop (34) een capabele vervanger. Hij maakte de afgelopen jaren vaker deel uit van het team en haalde tijdens de US Open aan de zijde van Daviscup-kopman Robin Haase nog de kwartfinale van het dubbelspel in New York. De Oranje-equipe bestaat verder uit Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor.