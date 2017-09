Stephens kan het niet geloven

Sloane Stephens onderging in januari van dit jaar een ingrijpende operatie om van een slepende voetblessure af te komen. ,,Als iemand mij destijds had verteld dat ik in september de US Open zou winnen, had ik gezegd dat het onmogelijk zou zijn”, sprak de 24-jarige tennisster uit Florida na haar triomf in New York. ,,Ik kan niet geloven dat het me werkelijk is gelukt. Dit pakt niemand meer van mij af. Eigenlijk kan ik beter meteen stoppen. Dit kan ik toch nooit meer overtreffen.”

De ongeplaatste Stephens versloeg in een Amerikaans onderonsje haar hartsvriendin Madison Keys (22) in amper een uur tijd: 6-3 6-0. Voor beiden was het de eerste eindstrijd ooit bij een grandslamtoernooi. ,,Het was voor ons heel speciaal om elkaar juist in deze finale te treffen. Ik had ook tegen niemand anders willen spelen. Het liefst had ik het op een gelijkspel gehouden. Dan hadden we gezamenlijk gewonnen”, lachte Stephens.

De als vijftiende geplaatste Keys kon haar zenuwen nauwelijks de baas blijven tijdens het tegenvallende titelduel. Ook nadien had ze moeite om haar emoties onder controle te houden. ,,Als ik dan toch deze finale moet verliezen, dan graag van Sloane”, sprak ze met trillende stem. ,,Ik ben teleurgesteld dat ik niet mijn beste tennis heb kunnen laten zien. Maar ik ben blij met de overwinning van Sloane en met de steun die ze me na afloop heeft gegeven. Ze is een ware vriendin.”

Stephens troostte Keys na haar kansloze nederlaag uitgebreid. ,,Dat zou ze ook bij mij hebben gedaan. We blijven elkaar altijd trouw. Dit is echte vriendschap.”