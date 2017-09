Ulissi wint in Montréal, Slagter derde

De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi heeft zondag de Grand Prix Cycliste de Montréal gewonnen. De 28-jarige renner van UAE Team Emirates was in de sprint de sterkste uit een kopgroep van zes man, onder wie Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter. Die groep was in de voorlaatste van zeventien rondes door de Canadese stad Montréal weggereden uit het peloton.

In de sprint bergop bleek Ulissi over de sterkste benen te beschikken. De Spanjaard Jesús Herrada kwam als tweede over de streep, Slagter werd derde. Ulissi volgt de Belg Greg Van Avermaet op als winnaar van de eendagskoers uit de UCI WorldTour.