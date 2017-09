Zverev en Dimitrov naar ABN Amro-toernooi

Alexander Zverev en Grigor Dimitrov doen in februari mee aan het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam. Beide spelers staan momenteel in de top tien van de wereld. Zverev is de nummer vier en Dimitrov de nummer negen. Naast de Duitser en de Bulgaar heeft ook de Franse titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga zijn komst toegezegd.

,,Zverev is een sensatie. In een periode waarin het steeds lastiger lijkt om als jonge speler door te breken, spot hij met alle wetten. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat we hem als nummer één van de wereld kunnen kronen”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

Voor de twintigjarige Zverev wordt het zijn vierde deelname in Ahoy. Dit jaar won hij de toernooien in Montreal, Rome, Washington, München en Montpellier.

De 26-jarige Dimtrov doet voor de zevende keer mee. Zijn beste prestatie tot dusverre was de halve eindstrijd in 2013.

Tsonga versloeg dit jaar in de finale in Rotterdam de Belg David Goffin. De Fransman (32 jaar) is de huidige mondiale nummer achttien. Krajicek: ,,Minimaal net zo belangrijk als zijn aantrekkelijke tennis is zijn populariteit bij de fans. Ook daarom hebben wij hem er heel graag weer bij.”

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi is van 12 tot en met 18 februari.