Quinziato beëindigt wielerloopbaan

Manuel Quinziato stopt per direct met wielrennen. De 37-jarige Italiaan zou zondag met BMC bij de wereldkampioenschappen meedoen in de ploegentijdrit, maar daar ziet hij vanaf. De Amerikaan Tejay van Garderen neemt de plek van Quinziato bij BMC over.

,,Ik wist dat ik niet helemaal fit aan de ploegentijdrit begon, maar ik ben goed in de discipline en dacht toch belangrijk te kunnen zijn voor het team. Donderdag heb ik het parkoers voor het eerst verkend en ik besefte meteen dat het niet op mijn lijf geschreven is”, legde Quinziato uit waarom hij afziet van deelname. ,,Ik ben al zestien jaar prof en weet heel goed wat ik wel en niet kan. Ik wil op het einde van mijn carrière niet zelfzuchtig zijn. Met Tejay in het team hebben we de sterkst mogelijke opstelling. Ik geloof in de kansen van BMC op een derde wereldtitel.”

Quinziato fietste zeven jaar voor BMC. Eerder kwam hij ook uit voor onder meer Lampre en Liquigas.