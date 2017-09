Tennissers spelen voor plaats in wereldgroep

De Nederlandse tennissers strijden vanaf vrijdag in de Daviscup met Tsjechië om een plaats in de wereldgroep. Thiemo de Bakker komt om 14.00 uur in de eerste partij in Sportcampus Zuiderpark in actie tegen Jiri Vesely. Daarna is het de beurt aan Robin Haase. De kopman van Oranje treft Lukas Rosol.

De derde partij, in het dubbelspel, gaat zaterdag tussen Matwé Middelkoop/Tallon Griekspoor en Roman Jebavy/Adam Pavlasek. Zondag zijn de twee afsluitende wedstrijden in het enkelspel.

De Tsjechen treden op het gravel in Den Haag aan zonder Tomas Berdych, die zich afmeldde, omdat hij de wedstrijd niet in zijn schema vond passen.

Nederland, onder leiding van captain Paul Haarhuis, kwam drie jaar geleden voor het laatst uit in de wereldgroep. Tsjechië won de Daviscup in 2012 en 2013.

Tsjechië is de huidige nummer negen op de wereldranglijst, Nederland staat twintigste. In de zes onderlinge ontmoetingen is de tussenstand 5-1 in het voordeel van Tsjechië.