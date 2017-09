Van Poppel vervangt geblesseerde Van Baarle

Dylan van Baarle doet volgende week zondag bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Bergen niet mee aan de wegwedstrijd. De 25-jarige renner van Cannondale-Drapac heeft nog te veel last van pijnlijke ribben. Die blessure liep Van Baarle op bij een valpartij in de Ronde van Groot-Brittannië.

Bondscoach Thorwald Veneberg heeft Danny van Poppel opgeroepen als vervanger.

,,Het parcours in Bergen vraagt om veel aanzetten en versnellen. Dylan is daardoor niet overtuigd dat hij 100 procent fit aan de start kan verschijnen. Als ik kijk naar wat een aantal andere landen aan teams hebben opgesteld, bijvoorbeeld Italië, bestaat er een kans dat die landen er voor willen zorgen dat het een sprint wordt van een grotere groep”, aldus Veneberg. ,,Vandaar mijn keuze om toch een van onze snelle renners, Danny van Poppel, toe te voegen.”

Tom Dumoulin, Niki Terpstra, Jos van Emden, Sebastiaan Langeveld, Bauke Mollema, Lars Boom, Wout Poels en Koen de Kort zijn de andere renners die voor Nederland starten in de wegwedstrijd.