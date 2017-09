Wereldgroep ver weg voor tennissers

De Nederlandse tennissers kijken na de eerste dag van het Daviscupduel met Tsjechië tegen een 2-0-achterstand aan. Nadat eerder Thiemo de Bakker het in een vijfsetter niet had gered tegen de Tsjechische kopman Jiri Vesely, ging Robin Haase vrijdagavond onderuit tegen Lukas Rosol. De Tsjech, afgezakt naar de 192e plaats op de wereldranglijst, haalde het eveneens in vijf sets: 6-7 (5) 6-3 6-2 3-6 7-5.

Nederland en Tsjechië strijden op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in een play-off om een plaats in de wereldgroep. Tomas Berdych, de nummer één van zijn land, had afgezegd waardoor de kansen van het thuisland aanzienlijk leken te zijn gestegen. Daar bleek vrijdag weinig van.

Zaterdag volgt het dubbelspel met namens Nederland normaal gesproken Haase met Matwé Middelkoop. Het duo haalde in New York onlangs de kwartfinales bij de US Open. Zondag volgen dan weer twee enkelpartijen.