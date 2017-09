Zeker twee Nederlandse golfers verder in Spijk

De tweede ronde van het KLM Open is vrijdagavond stilgelegd. Het was te donker om verder te spelen in Spijk. Om 08.00 uur wordt de tweede ronde zaterdag hervat.

De Franse golfer Joël Stalter gaat voorlopig aan de leiding. De 25-jarige prof had voor zijn tweede ronde op The Dutch 67 slagen nodig. De eerste ronde noteerde hij een totaal van 65, waarmee hij nu op tien onder par staat. Stalter heeft één slag voorsprong op Kiradech Aphibarnrat uit Thailand. De Duitser Sebastian Heisele is voorlopig derde, met twee slagen meer dan de klassementsleider.

Minstens twee Nederlanders weten zich verzekerd van een vervolg in het toernooi. Daan Huizing en Wil Besseling voltooiden hun tweede ronde en staan op respectievelijk twee en drie slagen onder het baangemiddelde.