Bertens treft Hogenkamp in Seoul

Tennisster Kiki Bertens moet het bij haar eerste optreden in Azië dit najaar opnemen tegen haar landgenote Richèl Hogenkamp. De Nederlandse, die op de US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld, is de nummer twee van de plaatsingslijst in Seoul. Hogenkamp was afgelopen week al actief in Tokio waar ze in de eerste ronde strandde.

Bertens is de nummer 29 van de wereldranglijst. De Letse Jelena Ostapenko is als eerste geplaatst in de Zuid-Koreaanse hoofdstad, waar Arantxa Rus probeert via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen. Hetzelfde doet Lesley Kerkhove in het Chinese Guangzhou.