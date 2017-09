Besseling beste Nederlander na derde ronde

Wil Besseling is na de derde golfronde de best geklasseerde Nederlander op de KLM Open. Hij belandde zaterdag op de The Dutch in Spijk op de gedeelde 35e positie met een score van 209 slagen. Dat is tien slagen meer dan Kiradech Aphibarnrat uit Thailand, die als leider zondag aan de slotronde begint.

Besseling had voor zijn derde omloop 70 slagen (-1) nodig. Tegenover drie birdies zette hij een dubbele bogey. De Noord-Hollander, die uitkomt op de Challenge Tour, haalde bij de KLM Open voor het vijfde jaar op rij de cut. Vorig jaar werd hij 28e op The Dutch, zijn beste klassering tot dusver.

Max Albertus zakte naar de 54e plek. Hij gebruikte 73 slagen in zijn derde rondgang. Daarmee kwam hij op een totaal van 212 slagen, evenveel als Daan Huizing die zaterdag rondging in 72 slagen. Albertus hoorde pas op woensdag dat hij kon starten in de KLM Open, na de late afzegging van Victor Dubuisson. Ralph Miller viel terug naar de 64e positie door een rondje van 72, goed voor een score van 214.

Titelverdediger Joost Luiten miste zaterdagochtend de cut. De Rotterdammer eindigde na twee ronden op een score van 143, één boven par. Daarmee was hij uitgeschakeld. De schifting in het deelnemersveld lag op par. Ook oud-winnaar Maarten Lafeber (+1) haalde het net niet.

Aphibarnrat begon als nummer drie aan zijn derde ronde, met een slag meer dat de twee koplopers Joakim Lagergren uit Zweden en Joël Stalter uit Frankrijk. De 28-jarige Aziaat liet tijdens zijn derde ronde op geen enkele hole een slag liggen. Met vijf birdies klom hij naar de eerste plaats in het klassement. Zijn rondje van 66 was echter niet de beste dagscore in de derde omloop. Die was voor de Fransman Romain Wattel, die dankzij zeven birdies op 64 slagen uitkwam. Daarmee steeg hij naar de tweede plek, met een slag meer dan de golfer uit Thailand.