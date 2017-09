Geen Sagan in WK ploegentijdrit

Wielerploeg Bora-hansgrohe start zondag bij de WK wielrennen in het Noorse Bergen in de ploegentijdrit zonder de Slowaak Peter Sagan. Het Duitse team maakte zaterdag de samenstelling van het zestal bekend en daarin ontbreekt verrassend de naam van de wereldkampioen, die afgelopen zondag nog de beste was in de GP Quebec.

De ploeg bestaat uit de Duitser Marcus Burghardt, de Pool Maciej Bodnar, de Tsjech Jan Barta, de Let Aleksej Saramotins en de Oostenrijkers Patrick Konrad en Lukas Pöstlberger. Sagan blijkt pas komende week naar Noorwegen te vliegen, mogelijk om langer bij zijn zwangere vrouw Katarina te zijn. Over ruim een week kan hij als eerste renner ooit voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroveren.