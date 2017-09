Griezmann opent score nieuw stadion Atlético

Antoine Griezmann heeft zaterdag het eerste doelpunt gemaakt in het nieuwe stadion van Atlético Madrid. De Franse spits opende na een uur spelen de score in de thuiswedstrijd tegen Málaga. Griezmann bezorgde zichzelf zo een plekje in de geschiedenisboeken als eerste doelpuntenmaker in Wanda Metropolitano, de naam van het nieuwe onderkomen van Atlético.

De ‘Rojiblancos’ uit de Spaanse hoofdstad namen na het afgelopen seizoen afscheid van Estadio Vicente Calderón. De ploeg van trainer Diego Simeone begon het nieuwe voetbaljaar met drie uitwedstrijden in La Liga en een bezoek aan AS Roma in de Champions League. Zaterdag werd dan eindelijk de nieuwe thuishaven ingewijd.

Met zo’n 65.000 toeschouwers op de tribunes, opende Griezmann de score. De grote ster van Atlético knalde een voorzet van Angel Correa binnen en zorgde zo voor groot feest in het roodgekleurde stadion.