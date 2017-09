Groenewegen meldt zich af voor Classic Impanis

Wielrenner Dylan Groenewegen gaat zaterdag niet van start in de Belgische koers Primus Classic Impanis-Van Petegem. De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo heeft zich ziek gemeld.

Groenewegen werd vrijdag nog tweede in het Kampioenschap van Vlaanderen, achter de Colombiaan Fernando Gaviria van Quick-Step. Hij won dit jaar al etappes in de Ronde van Yorkshire, Ronde van Noorwegen, Ster ZLM Toer en Ronde van Groot-Brittannië. Bovendien was hij de snelste op de Champs-Élysées in de slotetappe van de Tour de France.