Haase en Middelkoop houden Oranje in de race

De Nederlandse tennissers hebben nog steeds zicht op een plaats in de wereldgroep van de Daviscup. Robin Haase en Matwé Middelkoop wonnen zaterdag op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag het dubbelspel tegen het Tsjechische koppel Adam Pavlasek/Roman Jebavy in vier sets: 4-6 6-4 7-6 (1) 6-4. Haase en Middelkoop brachten de spanning daarmee terug in de ontmoeting met Tsjechië, dat vrijdag de eerste twee partijen had gewonnen: 2-1.

De beslissing valt zondag, als twee enkelpartijen op het programma staan. Haase staat voor de opdracht om de stand gelijk te trekken. Teamcaptain Paul Haarhuis heeft vooralsnog Thiemo de Bakker opgesteld voor de vijfde en laatste partij. De Bakker en Haase verloren vrijdag allebei in vijf sets, van respectievelijk Jiri Vesely en Lukas Rosol.

Haase trad in het dubbel aan met Middelkoop aan zijn zijde. De 34-jarige routinier verving de geblesseerde Jean-Julien Rojer, die een knieblessure had overgehouden aan de US Open, waar de dubbelspecialist met zijn Roemeense partner Horia Tecau zijn tweede grandslamtitel had veroverd. Haase en Middelkoop dubbelden ook al samen in New York en bereikten daar de kwartfinales.

Het Nederlandse duo opende moeizaam, met Middelkoop die twee keer zijn opslag inleverde en daarmee het setverlies inleidde. Haase en Middelkoop herpakten zich echter en benutten in de tweede set het tweede breakpoint in de tiende game. De derde set ging tot 6-6 gelijk op, maar in de tiebreak sloeg het Nederlandse koppel toe: 7-1. Een vroege break in de vierde set bracht de beslissing in de partij.

,,We gaan nu met een positiever gevoel naar de zondag dan dat we naar de zaterdag gingen”, zei Haase. ,,Het ligt nog open, we kunnen nog steeds winnen.” De Hagenaar bekende wel last te hebben van zijn knie. ,,Voor het eerst in twee, drie jaar zit er weer vocht in de knie. Het is afwachten hoe ik morgen opsta.” Middelkoop genoot met volle teugen van zijn optreden in de Daviscup. ,,Ik ben 34 jaar, dat ik dit nog mag meemaken. Een onbeschrijflijk gevoel. Mooi om hier naast Robin te spelen. Ik geniet van elk moment.”