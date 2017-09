Klamer zevende in WK-finale Rotterdam

Triatlete Rachel Klamer heeft zich in de finale van de WK-series in Rotterdam niet kunnen mengen in de strijd voor een podiumplaats. De 26-jarige Beuningse weerde zich wel kranig in de race over de olympische afstand en eindigde als zevende.

Flora Duffy uit Bermuda onderstreepte haar suprematie dit seizoen in de zogeheten World Triathlon Series met een eclatante overwinning in de negende en laatste race. Ze prolongeerde aan de Veerhaven na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen haar wereldtitel. Ze kwam over de finish met bijna een minuut voorsprong op de Amerikaanse nummer twee, Katie Zaferes.

Klamer, de enige Nederlandse in het eliteveld, mikte vooraf op het podium. Die voorspelling durfde ze aan na een constant seizoen met vier keer een top 10-klassering. Ze zwom goed vooraan mee in de Rijnhaven, maar miste bij de wissel naar de fiets de aansluiting bij een ontsnapt trio: Duffy, Zaferes en de Britse Jessica Learmonth. Van dat drietal was Duffy een klasse apart en klokte 1.58.38. Klamer arriveerde ruim drie minuten later aan de finish: 2.02.08.

,,Die drie vooraan waren ook absoluut de beste fietsers. Ik had waarschijnlijk hun tempo niet kunnen bijhouden. Ik kan heel tevreden zijn met deze zevende plek. Het is een positie waar ik op dit moment thuishoor’’, zei Klamer aan de finish, waar toernooidirecteur Erben Wennemars haar meteen feliciteerde.

Klamer, vorig jaar tiende op de Olympische Spelen in Rio en in 2013 Europees kampioene op de olympische afstand, vond het een zware wedstrijd. ,,Ik hou van hitte, dus al die nattigheid hier viel me niet mee en ik ben behoorlijk verkleumd. Het parcours was erg technisch met al die bochten. Het was constant opletten dat je er niet afgereden werd. Ik kreeg tijdens het lopen ook spierpijn, dus mijn benen wilden ook niet echt meer. Maar het publiek vergoedde veel. Het was geweldig met al die mensen langs de kant; ik moest mijn best doen dat ik me er niet te veel door liet afleiden.’’

Tokio 2020 is haar volgende grote doel. ,,Ik wist na Rio al dat ik wilde doorgaan. Ik moet op alle onderdelen verbeteren, dat wel, maar ik zit er niet ver van af”, aldus Klamer.