Luiten uitgeschakeld op KLM Open

Golfer Joost Luiten heeft op de KLM Open geen kans meer zijn titel te prolongeren. De Rotterdammer kwam na twee ronden uit op een slagentotaal van 143, één boven par. Dat was niet genoeg om de cut te halen die op par lag.

Luiten was het toernooi slecht begonnen met een ronde van 75, vier boven par. In de tweede ronde, die vanwege het slechte weer zaterdag pas kon worden afgerond, kon hij de schade niet meer herstellen. Na een ronde van 68 was de vroege aftocht van de titelverdediger een feit.