Motorracers herdenken overleden Nieto

Zo’n 50.000 motorsportliefhebbers hebben in Madrid de overleden racelegende Ángel Nieto herdacht. De dertienvoudig wereldkampioen bezweek vorige maand op zeventigjarige leeftijd aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeluk op een quad op Ibiza. Nieto won tussen 1964 en 1986 dertien wereldtitels in de 50cc en de 125cc, al hield hij het zelf uit bijgeloof altijd op ‘twaalf plus één’.

De herdenking van Nieto begon in stadspark El Retiro, waar familie en vrienden van de Spanjaard gezelschap kregen van bekende coureurs uit het het heden, zoals Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa en Maverick Viñales. Ook de Italiaan Giacomo Agostini was daarbij. Agostini is met 122 GP-zeges recordhouder, gevolgd door Valentino Rossi en Nieto, die negentig races won.

Het gezelschap reed daarna op motoren via stadion Santiago Bernabeu van Real Madrid naar het Jarama-circuit. De twee zoons van Nieto, Pablo en Angel junior, stapten daar op tweede oude machines van hun vader voor een rondje over de baan. In de bocht die is vernoemd naar de Spaanse racelegende werden bloemen gelegd.