Qualifier verrast titelverdedigster in Tokio

Tennisster Zarina Dijas uit Kazachstan heeft zaterdag op het WTA-toernooi van Tokio voor een daverende verrassing gezorgd. De qualifier, nummer 100 van de wereldranglijst, versloeg de Amerikaanse titelverdedigster Christina McHale in de halve finales: 6-4 0-6 6-3. Dijas verraste eerder al de als tweede geplaatste Zhang Shuai uit China, die in de eerste ronde had gewonnen van Richèl Hogenkamp.

De Kazakse treft zondag in de eindstrijd Miyu Kato uit Japan. De lokale favoriete klopte Jana Fett uit Kroatië in drie sets: 4-6 7-6 (1) 6-4. Kato, de nummer 171 van de wereld, kan net als Dijas haar eerste titel op de WTA Tour veroveren.