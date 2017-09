Safarova bevestigt status in Quebec

Tennisster Lucie Safarova heeft haar status als nummer één op de plaatsingslijst van het WTA-toernooi in het Canadese Quebec ook in de kwartfinales bevestigd. De Tsjechische rekende af met haar landgenote Lucie Hradecka. Het was de vijfde maal dat ze elkaar troffen en alle keren was Safarova de baas, ditmaal in twee sets: 6-4 7-5.

De nummer 33 van de wereld keek in de openingsset nog wel tegen een 3-0-achterstand aan, maar herstelde dat met vier gewonnen games op rij. In de tweede set was een break in de elfde game beslissend. Safarova neemt het nu op tegen de als derde geplaatste Hongaarse Timea Babos. In de andere halve finale staan de Duitse Tatjana Maria en de Belgische Alison Van Utyvanck, respectievelijk de nummers vier en zeven van de plaatsingslijst.