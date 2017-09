Succes voor Piek in België

Selena Piek heeft bij de Belgian International in Leuven twee titels veroverd. De olympische badmintonster zegevierde zowel in de finale van het vrouwendubbel, met Cheryl Seinen, als in de eindstrijd van het gemengddubbel, met Jacco Arends. Beide eindzeges waren goed voor een (gezamenlijke) winstpremie van 2300 dollar (cira 1900 euro).

Piek bereikte met Eefje Muskens vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de kwartfinales. Aan de samenwerking kwam vorige maand bij de WK in Glasgow een einde. Muskens besloot te stoppen op het hoogste niveau wegens aanhoudend blessureleed. Piek heeft in Seinen een nieuwe dubbelpartner gevonden.