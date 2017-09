Tafeltennissters missen finale op EK

De Nederlandse tafeltennissters zijn er in Luxemburg net niet in geslaagd de finale te bereiken op het Europees kampioenschap voor landenteams. Het team dat onder leiding staat van oud-speelster Li Jiao, verloor na een spannende strijd met 3-2 van titelhouder Duitsland. Daardoor sluit Oranje het EK af met brons.

In de beslissende partij was Shan Xiaona, de nummer 16 van de wereld, in vier games te sterk voor Britt Eerland. Even daarvoor had Li Jie verzuimd de partij in Nederlands voordeel te beslissen. Ze leidde met 2-0 tegen Han Ying, de nummer 9 van de wereld, maar verloor in vijf games. Daardoor was een vijfde partij noodzakelijk.

Eerder had Li Jie wel haar eerste partij, tegen Shan Xiaona, met 3-1 gewonnen. Daarna verloor Eerland met 3-0 van Han Ying, maar was Kim Vermaas met 3-2 te sterk voor Nina Mittelham.

,,Heel jammer, we waren dicht bij de finale”, liet Eerland na afloop een tikje geëmotioneerd weten. ,,We moesten hier van ver komen. Eerst Tsjechië verslaan voor een plaats in de kwartfinales en daarna winnen van Oostenrijk. Niettemin staan we sinds 2011 weer op het podium. Een geweldig resultaat met zo’n jong team.”

In de andere halve finale won Roemenië met 3-0 van Rusland. In de finale mikt Duitsland zondag op de derde opeenvolgende titel op rij. Nederland veroverde tussen 2008 en 2011 de Europese titel vier keer op rij met destijds Li Jiao nog als kopvrouw.

De Nederlandse mannenploeg won in de laatste EK-wedstrijd met 3-2 van Litouwen. Daardoor eindigde Oranje, dat zich in Luxemburg voor de WK kwalificeerde, op de 23e plek.