Trentin zegeviert ook in Primus Classic

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin verkeert nog altijd in bloedvorm. De 28-jarige renner van Quick-Step schreef zaterdag de Primus Classic Impanis-Van Petegem op zijn naam. Trentin, winnaar van liefst vier etappes in de Vuelta, reed in de laatste kilometer weg bij zijn Luxemburgse medevluchter Jean-Pierre Drucker en kwam solo over de finish. Drucker (BMC) eindigde als tweede, de Duitser André Greipel won de sprint van het peloton om de derde plaats.

Dylan Groenewegen ontbrak in de Belgische eendagskoers. De sprinter van LottoNL-Jumbo meldde zich ziek af. Groenewegen werd vrijdag nog tweede in het Kampioenschap van Vlaanderen, achter Fernando Gaviria.

Die Colombiaan won vorig jaar de Primus Classic. Gaviria werd zaterdag opgevolgd door teamgenoot Trentin, die zijn vorm uit de Vuelta nog altijd in de benen heeft. De Italiaan won in Spanje onder meer de slotrit naar Madrid. Een week voor de wegwedstrijd bij de WK in Bergen liet Trentin zaterdag zien dat er rekening met hem moet worden gehouden.

In Italië schreef Marco Zamparella de veertiende editie van de Memorial Marco Pantani op zijn naam. De Italiaan klopte na bijna 190 kilometer fietsen in Cesenatico zijn landgenoot Diego Ulissi en Egan Bernal uit Colombia in de sprint. Ulissi had de Italiaanse koers, ter ere van de in 2004 overleden klimmer Pantani, twee jaar geleden gewonnen. Op de erelijst van de Memorial Marco Pantani prijken louter Italiaanse renners.