Tsjechen in dubbel met Jebavy en Pavlasek

De Tsjechische captain Jaroslav Navratil heeft voor het mogelijk beslissende dubbel in de Daviscupontmoeting met Nederland gekozen voor Adam Pavlasek en debutant Roman Jebavy. Zij nemen het zaterdagmiddag op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag op tegen Robin Haase en Matwé Middelkoop. Bij winst van de Tsjechen is het duel om een plaats in de wereldgroep beslist.

Vrijdag verloren Thiemo de Bakker en Robin Haase hun singlepartij, beiden in vijf sets. Wint Oranje het dubbelspel, dan kan het zondag alsnog een gooi doen naar promotie naar de hoogste klasse van het landentennis. De partij begint zaterdag om 13.00 uur. Middelkoop vervangt de geblesseerde Jean-Julien Rojer.