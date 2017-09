Van der Haar derde in opwarmer wereldbeker

Veldrijder Lars van der Haar is als derde geëindigd in de Jingle Cross, een wedstrijd in het Amerikaanse Iowa waar zondag het wereldbekerseizoen van start gaat. De winst was voor de Belg Laurens Sweeck. Hij bereikte solo de finish, gevolgd door zijn landgenoot Quinten Hermans en diens ploeggenoot bij Telenet Van der Haar.

Wereldkampioen Wout van Aert en zijn grote rivaal Mathieu van der Poel kwamen niet in actie. De Nederlands kampioen moest vorig jaar de opening van het seizoen nog laten schieten omdat hij herstelde van twee knie-operaties. Beiden zijn er zondag wel bij.