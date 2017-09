Van Rijsselberghe laat zich weer zien

Na een relatief rustig jaar gaat windsurfer Dorian van Rijsselberghe (28) vanaf maandag de strijd weer aan. De tweevoudig olympisch kampioen begint in Japan op de olympische zeillocatie van Tokio 2020 aan het WK. Dat doet hij in Enoshima met een bescheiden doelstelling. ,,Ik heb geen verwachtingen, wel hoop”, liet de wereldkampioen van 2011 weten.

Van Rijsselberghe zette na zijn indrukwekkende titelprolongatie bij Rio 2016 het windsurfen op het tweede plan. ,,Het was tijd voor de familie. In de laatste twee jaar voor de Spelen ben ik nauwelijks thuis geweest, die tijd moest worden ingehaald. Tegelijkertijd was het een mooie manier om even afstand te nemen van de sport. Dat had ik na de Spelen ook echt even nodig.”

Voor het WK heeft ‘DVR’ inmiddels alweer de nodige trainingsuren gemaakt, ook in Enoshima. ,,Mijn voorbereiding hier is weer als vanouds. Ik ben alleen wat later ingestapt. Het is goed om weer op het board te staan en te zien wat er een jaar na de Spelen gaande is.”

Van Rijsselberghe zal na het WK waarschijnlijk een beslissing nemen over zijn deelname aan Tokio 2020.